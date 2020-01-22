مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش اليوم| رابط مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي بث مباشر| تغطية حية مباراة توتنهام ونوريتش live

تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي على استاد "توتنهام هوتسبير"، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يحاول نوريتش سيتي الخروج من منطقة الهبوط بعدما جاء في المركز الاخير في بطولة الدوري، بينما يسعي توتنهام في خطف ثلاث نقاط و الدخول الي المربع الذهبي .





موعد مباراة موعد توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي

قبل انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نوريتش سيتي في المركز العشرين والاخير برصيد 17 نقطة.





مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي تعد اللقاء رغم 24 فى مسيرة الفريقين بالدوري الانجليزي حتى الآن، وحقق توتنهام هوتسبير الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 8 مواجهات، بينما فاز نوريتش سيتي في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 14 لقاء.





موعد مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي اليوم فى الدوري الإنجليزي

فاز نوريتش سيتي في اخر مباراة له في الدوري الانجليزي مع بورنموث وانتهت المباراة بنتيجة 0 – 1 احرزه اللاعب تيمو بوكي في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء ، بينما تعادل توتنهام سلبيا مع واتفورد .

والتقي الفريقين طوال تاريخهم في 53 مباراة فاز توتنهام في 22 لقاء وحسم نوريتش في 15مواجهة وسيطر التعادل على 16 مباراة.





ويعتبر أكبر فوز حققه توتنهام علي نوريتش بنتيجة 0 – 5 وكانت في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بينما اكبر فوز حققه نوريتش علي الاخر كان بنتيجة 0 – 2 في كاس رابطة المحترفين الانجليزية.