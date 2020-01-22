Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش اليوم| رابط مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي بث مباشر| تغطية حية مباراة توتنهام ونوريتش live

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي على استاد "توتنهام هوتسبير"، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يحاول نوريتش سيتي الخروج من منطقة الهبوط بعدما جاء في المركز الاخير في بطولة الدوري، بينما يسعي توتنهام في خطف ثلاث نقاط و الدخول الي المربع الذهبي .

موعد مباراة موعد توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي
قبل انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي يحتل توتنهام  المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نوريتش سيتي  في المركز العشرين والاخير برصيد 17 نقطة.
 

مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي  تعد اللقاء رغم 24 فى مسيرة الفريقين بالدوري الانجليزي حتى الآن، وحقق توتنهام هوتسبير الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 8 مواجهات، بينما فاز نوريتش سيتي في 4 مباريات  وتعادل في 5 وخسر في 14 لقاء.

موعد مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي اليوم فى الدوري الإنجليزي
فاز نوريتش سيتي  في اخر مباراة له في الدوري الانجليزي مع بورنموث وانتهت المباراة بنتيجة  0 – 1  احرزه اللاعب تيمو بوكي في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء ، بينما تعادل توتنهام سلبيا مع واتفورد .
 
والتقي الفريقين طوال تاريخهم في 53 مباراة فاز توتنهام  في 22 لقاء  وحسم نوريتش   في 15مواجهة وسيطر التعادل على 16 مباراة.

ويعتبر أكبر فوز حققه توتنهام علي نوريتش بنتيجة 0 – 5  وكانت في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بينما اكبر فوز حققه نوريتش علي الاخر كان بنتيجة 0 – 2 في كاس رابطة المحترفين الانجليزية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

كوتينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب بايرن ميونخ

منذ ساعة و نصف

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ أقل من نصف ساعة

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يومين

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

08:52 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status