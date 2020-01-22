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هيثم الحج: "القاهرة للكتاب" سيكون في صدارة معارض العالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:09 م
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هيثم الحج
هيثم الحج
كساب أحمد
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قال هيثم الحج، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن دولة السنغال هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وشخصية العام هي الدكتور جمال حمدان، مرسخ الهوية المصرية.

وتابع "الحج"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن المعرض به طابع إفريقي، وهناك ضيوف من 12 دولة إفريقية سواء كانوا كتاب أو فنانين، مشيرًا إلى أن نسبة زيادة دور النشر في المعرض هذا العام تصل لـ20%.

ولفت رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيكون في صدارة معارض العالم مع تنمية بعض الأمور.
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