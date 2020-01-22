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محافظ الفيوم: توقف الأعمال بمستشفى يوسف الصديق لأجل غير مسمى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:03 م
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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
ريهام على
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن آخر التطورات في مستشفى يوسف الصديق المركزي والمغلقة منذ أكثر من 10 سنوات، لا جديد به وحدات الآن متوقفه من قبل وزارة الصحة لأجل غير مسمى لحين استكمال الأعمال بها، وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية لها.

وأضاف محافظ الفيوم، فى تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن سبب توقف الأعمال بالمستشفى لأنها تحتاج إلى موازنة عامة لاستكمال أعمال البنية التحتيه والتجهيزات الطبية وتوفير طاقم الأطباء، مشيرًا إلى أن أي مستشفى مركزي تتكلف ملايين الجنيهات وأن الموازنة العامة الصحة ليست كافية للانتهاء من المستشفى.

وأشار المحافظ إلى أنه سيقوم بمراجعة موقف المستشفى العام الجديد بمنطقة دمو مع وزارة الصحة فالمشروعات القطاعية معني بها الوزارات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم في أول إجتماع له مع الإعلاميين بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مصر مستشفى يوسف الصديق محافظ الفيوم اخبار

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