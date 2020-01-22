رابط yalla shoot مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا beIN SPORT المفتوحة

مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر، وسوف يدخل فريق روما مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق روما في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.





يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 22-1-2020 في كأس إيطاليا ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق روما في الفترة الماضية، نجح فريق روما في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق روما ستة أهداف في مرماه.