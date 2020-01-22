الجمعة.. "البحث عن رفاعة" بنادي سينما أوبرا الأسكندرية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض نادي سينما أوبرا الأسكندرية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، فيلم "البحث عن رفاعة" للمخرج الدكتور صلاح هاشم، وذلك فى السابعة من مساء يوم الجمعة ٢٤ يناير الجارى، بدار أوبرا الأسكندرية "مسرح سيد درويش".



تدور أحداث الفيلم حول رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة رافع الطهطاوى، ورحلته من مصر إلى فرنسا، ويلخص مشواره الثقافى والعلمى، كما يناقش ما تبقى من تعاليمه وأفكاره التي جلبها خلال رحلته إلى باريس، حينما سافر في أول بعثة تعليمية أرسلها محمد على باشا إلى فرنسا لدراسة مصر الحديثة، وكيف استفادت مصر من تجربة الطهطاوى التي كانت بمثابة ثورة فكرية وتنويرية للعالم العربى أجمع.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى "أحمد عسر" ويستضيف خلالها مخرج الفيلم الدكتور صلاح هاشم، للحديث حول الفيلم مع الجمهور، ومن المقرر أن يشارك بالفعالية الفنان محمد حسنى بتقديم مجموعة من الموشحات وأغانى زمن الفن الجميل.



يذكر أن نادي سينما أوبرا الأسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية شهريا، تحت إدارة الناقد السينمائى أحمد عسر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.