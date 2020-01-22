Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 22-1-2020| بث حي مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس الان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يلتقي ستاد ريمس بمنافسه باريس سان جيرمان في لقاء دور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية، وذلك مساء الأربعاء 22 يناير 2020.

 

وصل نادي باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد الفوز على سانت إيتيان في ربع النهائي، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف.

 

بينما وصل ستاد ريمس إلى هذا الدور بعدما تغلب بركلات الجزاء الترجيحية على ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

الثنائي يسعيان لتحقيق الفوز من أجل التأهل للنهائي والتتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية.

  

موعد مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية

تنطلق مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش، وتقام مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، على ملعب أوجيست دولون، ويقوم بالتعليق على مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، المعلق الرياضي جواد بدةن وتنقل مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة، على قنوات:

 

beIN Sports HD 6

 

BT Sport ESPN

 

Canal + Sport France

 

SuperSport HD 3 alb

 

BT Sport 3 / HD

Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

منذ أقل من ساعتين

كوتينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب بايرن ميونخ

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

08:52 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status