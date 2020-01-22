



أسعار الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2020، ليترجع سعر طن الحديد لدي بعض الوكلاء في محاولة لتنشيط سوق مواد البناء بعد قيام الشركات بتخفيض الأسعار وزيادة الحوافز خلال الشهر الجاري وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعا:

أسعار الحديد





سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن





سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن





سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن





سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن





سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن





سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.









أسعار الحديد في الأسواق

حديد عز 10150 جنيهًا حديد بشاي 10050 جنيهًا حديد الجارحي 9900 جنيهًا حديد المراكبي 9750 جنيهًا حديد المصريين 9950 جنيهًا السويس للصلب 10ألاف جنيه حديد العتال 9800 جنيهًا







