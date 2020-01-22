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أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2020
الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:55 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم
تباينت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2020، ليترجع سعر طن الحديد لدي بعض الوكلاء في محاولة لتنشيط سوق مواد البناء بعد قيام الشركات بتخفيض الأسعار وزيادة الحوافز خلال الشهر الجاري وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعا:
أسعار الحديد
سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن
سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن
سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن
سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن
سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن
سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.
أسعار الحديد في الأسواق
حديد عز 10150 جنيهًا
حديد بشاي 10050 جنيهًا
حديد الجارحي 9900 جنيهًا
حديد المراكبي 9750 جنيهًا
حديد المصريين 9950 جنيهًا
السويس للصلب 10ألاف جنيه
حديد العتال 9800 جنيهًا
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