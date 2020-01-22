Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:55 م
Advertisements
أسعار الحديد
أسعار الحديد
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الحديد اليوم 
تباينت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-1-2020، ليترجع سعر طن الحديد لدي بعض الوكلاء في محاولة لتنشيط سوق مواد البناء بعد قيام الشركات بتخفيض الأسعار وزيادة الحوافز خلال الشهر الجاري وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعا:
 
أسعار الحديد 

سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

 سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 
 سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن

 سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن

سجل سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

 سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

 سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

 سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن

 سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.


أسعار الحديد في الأسواق 

حديد عز 10150 جنيهًا
حديد بشاي 10050 جنيهًا
حديد الجارحي 9900 جنيهًا
حديد المراكبي 9750 جنيهًا
حديد المصريين 9950 جنيهًا
السويس للصلب 10ألاف جنيه
حديد العتال 9800 جنيهًا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد حديد عز حديد بشاي حديد المراكبي حديد الجارحي السويس للصلب أسعار الحديد

أخبار تهمك

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

منذ أقل من ساعتين

كوتينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب بايرن ميونخ

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

«الشوط الثاني» مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا بث مباشر Live barcelona vs ibiza Live Stream

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يومين

هدف إيبيزا ضد برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-11-2019.. وسعر حديد عز جملة وقطاعي

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-12-2019 في الأسواق المحلية

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-12-2019

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-1-2020

أسعار الحديد اليوم الخميس 2-1-2019 في الأسواق المحلية

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-1-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة Barcelona

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

08:52 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

07:40 م

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر koora goal يلا شوت بلس رابط ماتش برشلونة Blaugrana

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status