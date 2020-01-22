منى زكي تروج لمسلسل "نمرة اتنين" بسيشن جديد

روجت الفنانة مني زكي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "نمرة اتنين"، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منى، خلال الصور مرتدية "فستانًا باللون الاسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها مرفوع وابرزت انوثتها بحلق".



وعلقت زكي، على الصور قائلة:"نمرة اتنين مشروع درامي مختلف هتشوفوه قريب على منصة شاهد".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق ان شاءالله" وأضاف آخر "أيقونة الشاشة المصرية"، وفي السياق ذاته علقت الفنانة عبير صبري قائلة:"نمرة واحد القمراية".



مسلسل "نمرة اتنين"، تدور أحداثة في إطار رومانسي وتدور أحداثة في ست مدن منها القاهرة ودبي وجدة وبيروت والجونة، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان نيللي كريم وإياد نصار وأحمد مالك وأمينة خليل وعمرو يوسف وصبا مبارك، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ووائل حمدي وآدم عبد الغفار وساره طيبة، ومن إخراج طارق العريان وهادي الباجوري وتامر محسن.