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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-1-2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:45 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

تراجع جديد أصاب أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء،  ليخسر سعر طن الأسمنت نحو 3 جنيهات وهبط سعر الأسمنت المقاوم بنحو 5 جنيهات، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل 773 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 768 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك 765 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 763 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 763 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل سعر 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 765 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 713 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 720 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 805 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن

السويس سي ووتر سجل سعر 808 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سجل سعر 815 جنيهًا للطن
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