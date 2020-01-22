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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-1-2020
الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:45 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
تراجع جديد أصاب أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، ليخسر سعر طن الأسمنت نحو 3 جنيهات وهبط سعر الأسمنت المقاوم بنحو 5 جنيهات، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت سجل 773 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 768 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك 765 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 763 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 763 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سجل سعر 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 765 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 713 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 720 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 805 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن
السويس سي ووتر سجل سعر 808 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم سجل سعر 815 جنيهًا للطن
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