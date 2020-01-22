أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-1-2020





أسعار الأسمنت اليوم





تراجع جديد أصاب أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، ليخسر سعر طن الأسمنت نحو 3 جنيهات وهبط سعر الأسمنت المقاوم بنحو 5 جنيهات، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:





أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت سجل 773 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 768 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن





أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك 765 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس 763 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 763 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن





أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن





سعر أسمنت حلوان 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن





أسمنت السويدي سجل سعر 778 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف 765 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 713 جنيها للطن





سعر أسمنت الواحة 720 جنيها للطن









أسعار الأسمنت المقاوم





أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 805 جنيها للطن





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن





السويس سي ووتر سجل سعر 808 جنيهًا للطن





السويدي المقاوم سجل سعر 815 جنيهًا للطن