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كوتينيو يتلقى صدمة جديدة بسبب بايرن ميونخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:52 م
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كوتينيو
كوتينيو
حسام مجدي
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تلقى البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ صدمة قوية من فريقه الألماني خلال الساعات القليلة الماضية.


وكان كوتينيو قد انضم لصفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي برشلونة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو.


بايرن ميونخ يفكر في شراء عقد كوتينيو

وكانت بعض التقارير الصحفية الألمانية قد أكدت أن نادي بايرن ميونخ يفكر في شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي من نادي برشلونة بعد تألقه مع الفريق.


صدمة قوية لكوتينيو من نادي باين ميونخ

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي بايرن ميونخ غير رأيه ولن يقوم بشراء عقد فيليبي كوتينيو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته.


وبهذا سيعود كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة مرة أخرى عقب انتهاء إعارته مع نادي بايرن ميونخ في الصيف القادم.


مشاركات فيليبي كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 23 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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