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وان تو.. برنامج على قناة الزمالك الرياضية لـ"نيرفانا العبد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:50 م
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الزمالك الرياضية Zamalek sports
الزمالك الرياضية Zamalek sports
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تقدم الإعلامية نيرفانا العبد، برنامج "وان تو"، على قناة الزمالك الرياضية، والذي يتنطلق بثها في الساعة 11:00 مساءًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، ويتحدث البرنامج عن الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة، ويحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم بطريقة شيقة.

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسميًا، عن إنطلاق قناة الزمالك الرياضية اليوم مساء الأربعاء عبر القمر الصناعي نايل سات.

وتبدأ قناة الزمالك أولى برامجها اليوم، من خلال احتفال كبير يجمع مذيعي القناة، للإعلان عن الافتتاح الرسمي للقناة.

وفي نفس السياق، قال المهندس حسام صالح، المتحدث "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، إن قناة الزمالك تعد خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك على شاشات التلفزيون. وتعتبر القناة جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط. 

ولفت "صالح" إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

برامج قناة الزمالك الرياضية Zamalek Sports

* برنامج "سهرة مع المستشار"، ويظهر فيه المستشار مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، ليتحدث عن القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية.

* برنامج "زملكاوي"، ويقدمه كابتن خالد الغندور وكريم حسن شحاتة، حيث يستضيفان فيها عددًا كبيرًا من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

* برنامج "ملوك الصالات" تقدمه نيرة الأحمر شقيقى لاعب الزمالك لكرة اليد أحمد الاحمر، ويتحدث البرنامج عن الألعاب الرياضية الجماعية مثل، كرة السلة واليد والطايرة.. إلخ.

* برنامج "أخبارنا" تقدمه فرح علي، ويغطي الأخبار الرياضية في مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى متابعة السوشيال الميديا الرياضية.

* برنامج: "1991"، يقدمه شادي عيسي ،حيث يستعرض الأحداث الجارية، ويستدعي مثيلاتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك وجماهيره.

* برنامج "وان تو"، تقدمه نيرفانا العبد، ويتحدث عن الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة، ويحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم بطريقة شيقة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة في المسابقات المحلية والدولية والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الزمالك تستخدم تردد 11449 أفقي على قمر صناعي نايل سات/ وتحت اسم الزمالك الرياضية  أو Zamalek sports.
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