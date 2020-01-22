وان تو.. برنامج على قناة الزمالك الرياضية لـ"نيرفانا العبد"

تقدم الإعلامية نيرفانا العبد، برنامج "وان تو"، على قناة الزمالك الرياضية، والذي يتنطلق بثها في الساعة 11:00 مساءًا اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، ويتحدث البرنامج عن الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة، ويحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم بطريقة شيقة.





وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسميًا، عن إنطلاق قناة الزمالك الرياضية اليوم مساء الأربعاء عبر القمر الصناعي نايل سات.



