Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كانت عذراء".. ثالوث الوطن والمرأة والذات في قصص محمود زيدان بمعرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:48 م
Advertisements
كانت عذراء
كانت عذراء
محمود حنفي
Advertisements
يشارك محمود زيدان الكاتب الصحفى بالاهرام المسائى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع.

وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد.

ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية"والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.

وتتناول قصص الكاتب قضايا متنوعة ما بين الاجتماعية والإنسانية والذاتية وتدور أغلب أحداثها بالقرية المصرية حيث ينقل فيها الكاتب تفاصيل حياة الناس هناك والآمال والآلام التى يعيشها أهل الصعيد من الفقر والحرمان والتشرد ويكشف خلالها عن قضايا مثل الثأر والبخل والخوف وغيرها.

تتميز قصص محمود زيدان بالواقعية والتنوع فى مواضيعها وثراء مضامينها وكذلك أفكارها العميقة و التى قد ترتفع فى كثير من الاحيان إلى مستوى المأساة لتلامس الجرح الكبير بلغة فنية رشيقة راقية وسرد قصصى مشوق وتدور الكثير من قصصه حول الفقر والتشرد والشقاء والحرمان والحزن والاغتراب الإنسانى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم الاتي افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 12 دقيقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

منذ 36 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 13 ساعة

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

منذ ساعتين

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 10 ساعات

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

07:24 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status