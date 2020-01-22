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أمينة خليل شريرة لأول مرة في "لص بغداد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:45 م
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أمينة خليل
أمينة خليل
أحمد رمضان متولي
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تألقت الفنانة أمينة خليل في العرض الخاص لفيلمها الجديد "لص بغداد"، الذي أقيم أمس، الثلاثاء، في إحدى مولات مدينة 6 أكتوبر، بحضور صنّاع العمل في مقدمتهم الفنان محمد إمام.

 

تقدم أمينة دور البطولة في الفيلم، مجسدة شخصية "نادية"، الفتاة المليئة بالشر والاستعداد للقتل من أجل مصالحها، في دور جديد تماما عليها كفنانة، وهو ما لفت انتباه الجمهور خلال العرض، وسط تفاعل الحضور في مشاهدها، لا سيما مشهد القفز من الطائرة.

 

الدور جديد تماما على أمينة خليل بكل تفاصيله، سواء في تقديم الشخصية الشريرة بهذا الشكل، أو حتى الاندماج الواضح في الأداء بينها وبين فريق العمل، وحتى في اللوك الخاص بها، والذي أشاد به الجمهور منذ طرح البوستر الرسمي للفيلم، فضلا عن تداول صورها في كواليس العمل.

 

يٌذكر أن فيلم "لص بغداد" بدأ طرحه اليوم في جميع دور العرض، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، الفيلم من بطولة أمينة خليل ومحمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.

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