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عاجل.. الجيش الليبي يعلن تفعيل الحظر الجوي بالمنطقة الغربية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:42 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
أمنية فوزي
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أعلن الجيش الوطني الليبي، تفعيل الحظر الجوي بالمنطقة الغربية بشكل رسمي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وعقد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، ليكشف عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأسقط الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الإغارة على موقع الوحدات العسكرية في العاصمة طرابلس".
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