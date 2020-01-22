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برشلونة ضد إيبيزا.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر اليوم yalla shoot كورة لايف barca

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:40 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يقدم موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر YOUTUBE لمباريات بطولة كأس إسبانيا| شاهد بث مباشر كورة اكسترا مباراة برشلونة وايبيزا في كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء، متابعة بث مباشر مباراة برشلونة على كورة لايف، تابع البث المباشر والحصري لمباراة برشلونة ضد إيبيزا مساء الليلة على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة كأس إسبانيا على رابط كورة ستار بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.

كول كورة بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبيزا حيث تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على ايبيزا وحجز بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة المحلية، تابع البث المباشر لمباراة برشلونة على كورة أونلاين بث مباشر بدون تقطيع.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته اليوم ضد إيبيزا بث مباشر كول كورة بتشكيل مكون من:
حرسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: جونييور فيربو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – نيلسون سيميدو
خط الوسط: فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – آرثر ميلو
خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – كارليس بيريز.

شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ايبيزا على رابط الاسطورة لايف، متابعة بث مباشر مباراة ليونيل ميسي على كورة لايف بدون تقطيع، مشاهدة بث مباشر حصري لمباراة برشلونة في كأس إسبانيا اليوم على BEIN SPORTS:

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد إيبيزا في العاشرة مساءًا عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، كما تذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزها، Sport 1 Czechia ، Cuatro ، Sport 2 Hungary ، Sport TV 5 ، تابعوا البث المباشر لمباريات كأس إسبانيا على رابط الاسطورة liv7hd .
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