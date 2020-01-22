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محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيًا نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:34 م
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محمد بن زايد وميركل
محمد بن زايد وميركل
حلمي رمضان
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أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وبحثا العلاقات الثنائية ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وناقش ولي عهد أبوظبي مع المستشارة الألمانية، أهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

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