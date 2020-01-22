محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيًا نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا





أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وبحثا العلاقات الثنائية ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وناقش ولي عهد أبوظبي مع المستشارة الألمانية، أهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.



