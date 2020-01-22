ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض مع زين الدين زيدان مدرب النادي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "‏ماركا"، إن ريال مدريد يبعد خطوة واحدة عن إغلاق صفقة هوجو فاييخو الجناح الأيسر لنادي ملقا.

وستغلق الصفقة بحوالي 300 ألف يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو سيدفعها ريال مدريد في الوقت الذي يلعب فيه اللاعب 10 مباريات مع الفريق الأول.





‏ويتبقى فقط تحديد ما إذا كان فاييخو الذي سيبلغ 20 عام في فبراير المقبل سيلعب في الكاستيا تحت قيادة راؤول أو ستتم اعارته لفريق في الدرجة الثانية من الدوري الاسباني.