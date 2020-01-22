Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض مع زين الدين زيدان مدرب النادي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "‏ماركا"، إن ريال مدريد يبعد خطوة واحدة عن إغلاق صفقة هوجو فاييخو الجناح الأيسر لنادي ملقا.


وستغلق الصفقة بحوالي 300 ألف يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو سيدفعها ريال مدريد في الوقت الذي يلعب فيه اللاعب 10 مباريات مع الفريق الأول.


‏ويتبقى فقط تحديد ما إذا كان فاييخو الذي سيبلغ 20 عام في فبراير المقبل سيلعب في الكاستيا تحت قيادة راؤول أو ستتم اعارته لفريق في الدرجة الثانية من الدوري الاسباني.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 5 دقائق

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status