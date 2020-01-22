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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبيزا اليوم| رابط مباراة برشلونة ضد إيبيزا بث مباشر| تغطية حية مباراة برشلونة وإيبيزا live

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر| بث مباشر برشلونة اون لاين beIN Sport | كورة اون لاين ايبيزا بث مباشر يوتيوب، حين يواجه فريق برشلونة نظيره ايبيزا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، ضمن منافسات الدور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة ضد ايبيزا بث مباشر:-

مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر كورة اتش دي kora online يلا شوت مباراة برشلونة وايبيزا بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر برشلونة، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ايبيزا :-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ايبيزا :-

ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وايبيزا في ملك إسبانيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة وايبيزا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وايبيزا في كأس ملك إسبانيا.

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