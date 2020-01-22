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35 % من الأسمدة في السوق المصري "مغشوشة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:23 م
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أسمدة
أسمدة
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قالت شركة المالية والصناعية المصرية، أن الأسمدة المغشوشة تسيطر على مابين 30 إلى 35 بالمائة من إنتاج السماد بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن تلك الأسمدة تنتجها شركات "تمكنت في توفيق أوضاعها خلال فترات الانفلات الأمني التي لحقت بأحداث 25 يناير 2011"، .

وتابعت الشركة في بيان البورصة اليوم الأربعاء: "نسبة كبيرة من المزراعين تتجه إلى شراء الأسمدة المغشوشة توفيراً للنفقات، حيث أن السماد المحبب ذو الجودة المرتفعة يصل سعره إلى 1800 جنيه بينما سعر السماد المغشوش يقل عن ذلك بحوالي ألف جنيه في الطن".

وأوضحت، أن حصة شركة السويس لتصنيع الأسمدة التابعة لها في السوق المحلية تصل إلى 60 بالمائة.

وكانت الشركة، قد حققت أرباحاً بلغت 127.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 88.26 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وكانت المؤشرات المالية المستقلة، أظهرت خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تراجع أرباحها بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي، بأرباح بلغت نحو 54.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 60.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول سجلت صافي ربح مجمع بلغ 72.13 مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيوالماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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