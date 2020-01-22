تأجيل محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب "فرحة" في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار، جمال الشريف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن عبدالحكيم، ومحمود موافي، وسكرتارية، كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف والشروع في قتل واغتصاب فتاة فرشوط إلى الدور الرابع من جلسة ابريل المقبل.



وأكدت الفتاة المغتصبة، أمام رئيس المحكمة، رفضها التنازل عن حقها، كما جددت الفتاة رفضها التوكيل المقدم من والدها لتنازله عن القضية، كما رفضت في الجلسة، إذن الزواج المقدم من والد اثنين من المتهمين، بتزوج الفتاة لأحد أبنائه، وقرر القاضي رد الطلبين.



تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، علي.ك.ا، 21 عامًا، وشقيقه محمد 19 عامًا، ومصطفى.ر.ع، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب فرحة.ع.ر، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، وإحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط.



وأكدت المتهمة، تعرضها للاغتصاب، في القضية التي شغلت الرأي العام بقنا، والتي حملت رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 4232 كلي قنا، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.



وفي جلستها السابقة، أصرّت المتهمة على ارتكاب الواقعة، أمام قاضي المحكمة، وقالت "أنا تعرّضت للاغتصاب وشوفت اللي محدش شافه وعايزة حقي ومش هسكت عليه".