هبة داغر تواجه سامر المصري في "ممجي"

تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر بالمسلسل الدرامي السعودي "ممجي"، وتجسد داغر البطولة النسائية أمام الفنان السوري سامر المصري ، تدور أحداث العمل فى إطار الدراما البوليسية حول لعبة إلكترونية تتحول إلى واقع، ومن المقرر عرضة بداية شهر مارس المقبل، ويشاركها البطولة الفنان سامر المصري والفنان السعودي فيصل العيسي والفنانة لونا بشارة.



وبالسياق ذاته أوضحت داغر عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول احداث المسلسل "الآنسة فرح"، وشخصية "مريم" الشخصية المركبة التى تحاول من خلال احداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ ابطال العمل بإفعال مريم المتناقضة معهم، وأنها السبب الرئيسي فى كل الأحداث المأساوية وجرائم القتل التى حلت بهم بنهاية المسلسل.



" الانسة فرح " بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة داغر، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى، والعمل ماخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحدثه بإطار الكوميديا الرومانسية.