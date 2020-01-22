Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبة داغر تواجه سامر المصري في "ممجي"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:46 م
Advertisements
هبة داغر
هبة داغر
يارا أحمد
Advertisements
تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر بالمسلسل الدرامي السعودي "ممجي"، وتجسد داغر البطولة النسائية أمام الفنان السوري سامر المصري ، تدور أحداث العمل فى إطار الدراما البوليسية حول لعبة إلكترونية تتحول إلى واقع، ومن المقرر عرضة بداية شهر مارس المقبل، ويشاركها البطولة الفنان سامر المصري والفنان السعودي فيصل العيسي والفنانة لونا بشارة.

وبالسياق ذاته أوضحت داغر عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول احداث المسلسل "الآنسة فرح"، وشخصية "مريم" الشخصية المركبة التى تحاول من خلال احداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ ابطال العمل بإفعال مريم المتناقضة معهم، وأنها السبب الرئيسي فى كل الأحداث المأساوية وجرائم القتل التى حلت بهم بنهاية المسلسل.

" الانسة فرح " بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة داغر، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى، والعمل ماخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحدثه بإطار الكوميديا الرومانسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 5 دقائق

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

هدى مجد تبدأ تصوير دورها فى مسلسل "الآنسة فرح"

4 مسلسلات تستعد للعرض في موسم الشتاء

إسلام سعيد: "الآنسة فرح" مسلسل كوميدي يعرض خارج شهر رمضان

بعنوان الآنسة فرح.. شركة S Productions تمتلك حقوق إنتاج النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin

شركة "S productions" تحصل على حقوق النسخة العربية لمسلسل "الآنسة فرح"

إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل "الآنسة فرح" (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status