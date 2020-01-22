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رامي صبري يعلن عن طرح تذاكر حفلته الجديدة بمدينة "جدة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:41 م
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رامي صبري
رامي صبري
رباب مصطفي
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أعلن الفنان رامي صبري، عن بيع تذاكر حفلته الجديدة بمدينة" جدة" في المملكة العربية السعودية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ..

حيث شارك الفنان رامي صبري، بصورة بوستر حفلته الجديدة بمدينة" جدة"ذلك يوم الجمعة الموافق يوم ٢٤ من يناير، وعلق علي الصورة:"تم بيع التذاكر لحفلتي القادمة في جدة شكراً لكم جميعاً" .

ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"أحلي صوت بعد عمرو دياب، العالمي اللي هيولعها" .

ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة منها "الراجل"، "مش فارق"، "لو كان عليك"، "حبيبي الأولاني"، "اهد الدنيا"، "غمضت عينى"، "مش فاكر ليك"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "فارق معاك".


يُشار أن آخر ألبوم لرامي صبري هو ألبوم"وبقابل ناس"، الذي احتوى على 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، "قولت اللي عندي"، "أنا بابا"،"هو في كده"، "أنا بعترفلك"،" حاول تنساني"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"،"بقابل ناس"،"فارق معاك"، "صعبان عليا"، و"بتهتمي".
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