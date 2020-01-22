Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحث: مشروع "سايكس بيكو" لتقسيم المنطقة ما زال قائما (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:27 م
Advertisements
إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع
داليا الحسين
Advertisements
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن مشروع "سايكس بيكو" لتقسيم المنطقة ما زال قائمًا، والذي بدأ بأحداث ما سمى بالربيع العربي، لافتًا إلى أن الإخوان تنظيم تم تكليفه من قبل الجهات الخارجية لتنفيذ المشروع.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن ما حدث في 30 يونيو 2013؛ هو أن الشعب المصري نزع قناع الإخوان، الذي كان موجودًا منذ 90 عامًا يمارس الخداع النفسي والثقافي والديني على الشعب المصري.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: "الجماعة كانت تعيش دور المظلومية والضحية ولكن هم في الحقيقة تنظيم إرهابي وكُشف ذلك عقب 30 يونيو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سايكس بيكو توك شو الإخوان إبراهيم ربيع 30 يونيو

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ حوالي 4 ساعات

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 5 دقائق

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خبراء يُجيبون.. متى يتم تصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية في أوروبا وأمريكا؟

قيادي منشق عن الإخوان: أموال الجماعة الإرهابية من تجارة السلاح والمخدرات

باحث: تنظيم جماعة الإخوان المحلي في مصر انهار بالفعل

إبراهيم ربيع لـ"الفجر": حادث المنيل بداية النهاية لـ"الإخوان".. والعملية الشاملة حققت أهدافها (حوار)

ماهر فرغلي: المشروع القطري لتجزئة المنطقة منذ 1997

باحث: "داعش" بديل تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status