باحث: مشروع "سايكس بيكو" لتقسيم المنطقة ما زال قائما (فيديو)

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن مشروع "سايكس بيكو" لتقسيم المنطقة ما زال قائمًا، والذي بدأ بأحداث ما سمى بالربيع العربي، لافتًا إلى أن الإخوان تنظيم تم تكليفه من قبل الجهات الخارجية لتنفيذ المشروع.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن ما حدث في 30 يونيو 2013؛ هو أن الشعب المصري نزع قناع الإخوان، الذي كان موجودًا منذ 90 عامًا يمارس الخداع النفسي والثقافي والديني على الشعب المصري.



وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: "الجماعة كانت تعيش دور المظلومية والضحية ولكن هم في الحقيقة تنظيم إرهابي وكُشف ذلك عقب 30 يونيو".

