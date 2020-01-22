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المخرج محمود كامل يكشف "للفجر الفني" عن تفاصيل فيلمه الجديد "رابعة جامعة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:39 م
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محمود كامل
محمود كامل
هبة أحمد رانيا ماهر
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أعرب المخرج محمود كامل، عن سعادته الكبيرة بفيلم "لص بغداد"، أمس من العرض الخاص للفيلم عن أمنيته في نجاح كل الأفلام المعروضة حاليًا في السينمات.

ووجه "كامل"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفنيكلمة للفنان محمد إمام حيث قال: "أن محمد إمام نجم محبوب، كما أنه نجل الزعيم عادل إمام، ويتملك خبرة كبيرة في الفن، ويسعى كثيرًا لتقديم أعمال مختلفة، مُشيرًا :" يحاول أن يكون خارج الصندوق ".


كما أنه حرص على تهنئة المخرج أحمد خالد موسى، وتمنى أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة.

وروى أنه يقوم حاليًا بتجهيز فيلمًا جديد يحمل اسم "رابعة جامعة" يتعاون من خلاله مع السيناريست أيمن سلامة، والمنتج أحمد السبكي، مُشيرًا إلى أنه لم يقوم يقوم ببدء التصوير حتى الآن، وأكد أنه سيقوم باختيار أبطال ممن شاركوا في فيلم "بنات ثانوي"، لكنه سيحدد الأبطال وموعد بدء التصوير عندما ينتهي السيناريست أيمن سلامة من كتابة باقي السيناريو.

وأوضح أنه يقوم حاليًا بتحضير فيلمًا جديدًا يتعاون من خلاله مع الفنان شريف سلامة والفنانة إيمان العاصي، ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب، ولكنه رفض الإفصاح عن باقي الأبطال المشاركين فيه، مُشيرًا إلى أنه يحاول تقديم أعمالاً غريبة ومختلفة.

وتحدث عن وجهة نظره في كيفية النهوض بالسينما في وقتنا الحالي،فأوضح أن السبب الأساسي هو تقديم الأعمال المختلفة التي تحتوي على أفكار جديدة وغريبة عن الموجودة حاليًا، ولا سيما الأفلام التي تناقش الخيال العلمي، لأن الجمهور المصري والعربي يفضل رؤية ومتابعة الأعمال المختلفة طوال الوقت، ولا سيما بعد ظهور المنصات الإلكترونية، مُشيرًا إلى أنه قام بتقديم أفلام عديدة خارج مصر، ولافتًا أنه يقوم حاليًا بتجهيز عمل جديد يحتوي على الخيال العلمي .
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