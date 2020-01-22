مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الجديد كيكي سيتين التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة فريق إيبيزا التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.





ويغيب عن تشكيلة برشلونة في مباراته ضد إيبيزا اليوم بعض لاعبي الفريق الأساسيين أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وحارس المرمي تير شتيجن، حيث فضل المدرب منح فرصة لهم للراحة استعدادًا للمباريات الهامة القادمة، وتجربة بعض البدلاء في مباراة اليوم.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:





حرسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جونييور فيربو – سيرجي روبيرتو – كليمنت لينجليت – نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – ريكي بويج

خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – كارليس بيريز.





وتنطلق مباراة برشلونة ضد إيبيزا في الثامنة مساءًا اليوم الأربعاء، ويمكن متابعة عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، كما تذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزها، Sport 1 Czechia ، Cuatro ، Sport 2 Hungary ، Sport TV 5 ، تابعوا البث المباشر لمباريات كأس إسبانيا على رابط الاسطورة liv7hd .



