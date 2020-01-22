Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:24 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
Advertisements
أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الجديد كيكي سيتين التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة فريق إيبيزا التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن تشكيلة برشلونة في مباراته ضد إيبيزا اليوم بعض لاعبي الفريق الأساسيين أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وحارس المرمي تير شتيجن، حيث فضل المدرب منح فرصة لهم للراحة استعدادًا للمباريات الهامة القادمة، وتجربة بعض البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حرسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: جونييور فيربو – سيرجي روبيرتو – كليمنت لينجليت – نيلسون سيميدو
خط الوسط: فرانكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – ريكي بويج
خط الهجوم: أنسوا فاتي – أنطوان جريزمان – كارليس بيريز.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد إيبيزا في الثامنة مساءًا اليوم الأربعاء، ويمكن متابعة  عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، كما تذاع المباراة عبر القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزها، Sport 1 Czechia ، Cuatro ، Sport 2 Hungary ، Sport TV 5 ، تابعوا البث المباشر لمباريات كأس إسبانيا على رابط الاسطورة liv7hd .

Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة ضد إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ 5 دقائق

نجم ريال مدريد يلمح للرحيل عن آرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

07:48 م

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status