دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية تشارك في معرض الكتاب

تشارك دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري إلى 4 فبراير، في صالة 1، بجناح C46 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر "إننا نسعى من خلال دار الثقافة لتعزيز دور الثقافة والوعي في الكنيسة والمجتمع، كما نهدف إلى غرس قيم إيجابية كالعيش المشترك والتعددية وقبول الآخر من أجل بناء الشخصية المصرية المثقفة الواعية"، مؤكدًا أن معرض الكتاب يعد مناسبة هامةً في تشكيل الوعي المصري، مع تنوع المعروض، مما يفتح لدى المصريين آفاق المعرفة.



وتعرض الدار بجناحها مجموعة متميزة من أحدث إصداراتها في مختلف المجالات؛ كالأسرة والطفل، والنفسي والاجتماعي، وكتب المشورة، واللاهوت وتفاسير الكتاب المقدس، والعقيدة، والتاريخ، وإصدارات عامة.



ومن أهم إصدارات دار الثقافة خلال 2019-2020 كتاب "نظرة عامة على تاريخ المسيحية"، و"مراهق خارج السيطرة"، و"العقائد الإنجيلية من أفواه المصلحين"، و"أبطال التنوير في أيام مظلمة"، و"القائد في عصر التحولات"، و"مقدمات علم اللاهوت"، و"مريم أم مرثا"، و"فصلوا أنتم هكذا"، و"أسماء الله في الكتاب المقدس"، و"شرح أصول الإيمان"، و"علم الأخلاق المسيحية"، و"لماذا أؤمن"، و"كوني مؤثرة" كما أعادت نشر كتب تعد من الأكثر مبيعًا لسنوات مثل "تاريخ الكتاب المقدس" و"قوة التفكير الإيجابي".



وتعد دار الثقافة إحدى أقدم دور النشر المسيحية في مصر التي تأسست عام 1950 على يد الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وأصدرت عددًا من الإصدارات الهامة والمؤثرة التي تصل إلى حوالي 450 إصدارًا منها دائرة المعارف الكتابية، تاريخ الفكر المسيحي، المسيحية والحضارة العربية، كما ترجمت عددًا مهمًّا من الكتب الإنجليزية والفرنسية.