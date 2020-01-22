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إخماد حريق داخل كمبوند في زهراء المعادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:23 م
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سيارات الاطفاء
سيارات الاطفاء
إسماعيل منطاوي
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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا عن نشوب حريق في إحدى الكمبوندات السكنية بالدور الأرضي بمنطقة زهراء المعادي.

وتواصلت غرفة العمليات مع اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، وتوجهت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

زهراء المعادي حريق القاهرة الحماية المدنية

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