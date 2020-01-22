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شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:37 م
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يوسف وهبي
يوسف وهبي
شيماء عطية
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شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تظهر التشابه الكبير بين الفنان الراحل يوسف وهبي، والنجم العالمي نيكولا كيدج.

وتظهر الصورة المنتشرة مدى الشبه الكبير بين ملامح الفنانين، رغم البعدين الزمني والمكاني بينهما.

وأكد الكثيرون من مستخدمي "فيسبوك" على إحساسهم بوجود شبه بين النجمين منذ زمن، معتبرين الأمر ليس بجديد، مشيرين إلى وجود تشابهات عدة بين نجوم عرب وأجانب أبرزها أحمد داوود والفنان الراحل هيث ليدجر.
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
شاهد.. تشابه غريب بين يوسف وهبي ونجم عالمي(صورة)
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