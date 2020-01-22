حفل عمرو دياب في دبي يرفع لافتة "كامل العدد"



ويحيى عمرو دياب بعد غد الجمعة حفل كبير في ميديا سيتي دبي وهو الأول له في الإمارات خلال عام ٢٠٢٠.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق خاصة وأن تذاكر الحفل تم بيعها بالكامل منذ الإعلان عنه الشهر الماضي.



ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة خاصة وأن عمرو يعد بمفاجآت كبيرة لجمهور في هذا الألبوم المنتظر.

أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، في ميديا سيتي دبي عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بأيام.