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حفل عمرو دياب في دبي يرفع لافتة "كامل العدد"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:33 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
يارا أحمد
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أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، في ميديا سيتي دبي عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بأيام.

ويحيى عمرو دياب بعد غد الجمعة حفل كبير في ميديا سيتي دبي وهو الأول له في الإمارات خلال عام ٢٠٢٠.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق خاصة وأن تذاكر الحفل تم بيعها بالكامل منذ الإعلان عنه الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة خاصة وأن عمرو يعد بمفاجآت كبيرة لجمهور في هذا الألبوم المنتظر.
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