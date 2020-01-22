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شاهد.. درة تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبر"إنستجرام"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:30 م
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درة
درة
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


وعلقت " درة" علي الصورة:" إيمانك يمكن أن يحرك الجبال وشكوك أن تخلقها" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" هو القمر ده زينا، تبارك الله " .


وظهرت الفنانة درة، في أبهي إطلالاتها الجذابة الأنيقة، حيث كانت ترتدي فستان طويل بيچ، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت ميكب هادى وبسيط يشبه اللون الطوبي وظهرت في شكل أنيق ورائع .

ومن ناحية أخرى يُعرض لدرة حاليًا في جميع دور العرض، فيلم "يوم وليله"، والفيلم بطولة خالد النبوي، محمد جمعة،ميدو عادل، درة،حمزة العيلي، خالد سرحان، حنان مطاوع، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة"cbc"، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة خالد سليم،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي، نيكولا معوض،درة،ديانا هشام، حازم سمير،أشرف زكي،إسلام جمال.

شاهد.. درة تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبرإنستجرام
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