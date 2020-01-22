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محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه سيقوم بأحالة أي شخص يتعدى على أملاك الدولة بالمحافظة الى النيابة العامة، نظرا لأنه مال يخص الدولة.

وأكد محافظ الفيوم، في تصريح لبوابة "الفجر" أنه يتم حاليًا حصر جميع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومراجعة كافة البيانات الخاصة بها ووضع حراسة عليها تمهيدا لأستثمارها والأستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية لأبناء الفيوم، وسيتم مراجعة مصنع الأدوية المغلقة بالفيوم منذ سنوات لأمكانية إعادة تشغيلها من جديد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم في أول اجتماع له مع الإعلاميين بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين.
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
محافظ الفيوم: إحالة المتعدين على أملاك الدولة للنيابة
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الكلمات المفتاحية

مصر املاك الدولة الفيوم اخبار

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