"زيدان" يطلق غلاف مثير للجدل لروايته "سيرابيوم"

أثار الكاتب والروائى خالد زيدان فضول جمهوره ومُحبيه بغلاف سيريالى صادم من تصميم محمد خير وبسّام شريف وبعبارة مثيرة للجدل على غلاف روايته الجديدة "سيرابيوم" والذى أطلقه على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل افتتاح معرض القاهرة للكتاب بساعات فقط !، وهى "يتخلص عقاب الله فى عدم فهم رسائله".

الغُلاف و تأخير إعلان الروايه للحظات الأخيره والجمله المثيره للجدل، كل هذا يجعلنا نتساءل إلى أى نوع تنتمى هذه الرواية؟!

يُذكر أن حفل توقيع رواية "سيرابيوم" للكاتب والروائى خالد زيدان سيكون يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر الجارى فى تمام الثالثة عصرًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدار تويا صالة 1.