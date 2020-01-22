عرض "3000 ليلة" و"البرج" في المكتبة السينمائية التونسية

يُعرض فيلم التحريك "البرج" للمخرج ماتس غرورد يوم السبت 25 يناير، والفيلم الروائي 3000 ليلة للمخرجة مي المصري يوم الجمعة 24 يناير في المكتبة السينمائية التونسية بمدينة الثقافة، ومن المقرر أيضاً أن يحصل فيلم 3000 ليلة على عرض آخَر بـمدينة الثقافة يوم الخميس23 يناير بقاعة عمار الخليفي، وتتولى شركة MAD Solutionsمهام توزيع الفيلمين.

عن 3000 ليلة

مثّل الفيلم فلسطين ضمن جوائز جولدن جلوب والأردن ضمن القائمة الأولية المرشحة لـجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2017.

كما فاز بـ 23 جائزة دولية دولية منها، جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة الجمهور في مهرجان الكاميرا العربية بروتردام، وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي (مزنة) بولاية مينيسوتا الأميركية، وفاز بتنويه خاص في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجائزة التفاعل في مهرجان موريه السينمائي بفرنسا.

وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض في العالم العربي بتونس، الإمارات وفلسطين، وأقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وشارك في أكثر من 50 مهرجان وفاعلية سينمائية بأنحاء العالم، منهم مهرجان دبي (الإمارات)، بوسان (كوريا الجنوبية)، لندن (المملكة المتحدة)، ستوكهولم (السويد)، بالم سبرينغز (الولايات المتحدة الأميركية)، تالين (إستونيا) وغوا (الهند).

فيلم 3000 ليلة هو إنتاج أردني فلسطيني فرنسي لبناني بمشاركة الإمارات، وتقوم شركة MAD Solutions بتوزيعه في العالم العربي؛ ويروي الفيلم قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ويشارك في بطولة الفيلم ميساء عبد الهادي، نادرة عمران، رائدة أدون، ركين سعد، عبير حداد، أناهيد فياض، هيفاء الأغا، ختام إدلبي وهانا شمعون.

عن البرج

حصل البرج على سبع جوائز خلال مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، ومنها جائزتين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، وجائزتين من مهرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة؛ جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان بيساك.

وشهد البرج العديد من العروض في عدد من المخيمات في فلسطين ولبنان، كما انطلق تجارياً في دور العرض بالأردن، وقد سبق وحصل الفيلم على سلسلة من العروض التجارية في دور العرض التونسية؛ كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي،المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي،أيام فلسطين السينمائية،مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا،مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان هلسنكي السينمائي الدولي، أيام القاهرة السينمائية.

البرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى نجّار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى حوّا، مراد حسن، وحنان حلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدير الدبلجة إلى اللغة العربية وهندسة الصوت والنسخة العربية واختيار الممثلين أحلام كنعان، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.