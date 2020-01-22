مشهد في "بنات ثانوي" يتسبب في مشاجرة بين جمهور محمد الشرنوبي

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو قصير لمشهد صغير لا يتجاوز ثواني معدودة من فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك فيه كل من محمد الشرنوبي وجميلة عوض.



ويتجادل الاثنان في المشهد حول سبب استدعاء ولي أمر جميلة في الفيلم، حيث يسخر الشرنوبي من الأمر بطريقة لافتة بقوله "يا نوحي يا نوحي".



وبينما أعجبت الكثيرات من جمهور الشرنويي من الفتيات بالمشهد واعتبرنه مضحكًا، لا يزال عدد من الشباب لديهم مشكلة في تقبل الشرنويي، مفضلين إطلاق لقب "كلبوب" عليه، وهو ما سخر منه الأخير في فيديو سابق له.



فيلم "بنات ثانوي" بدأ عرضه في السينمات منذ ٧ يناير الماضي، والعمل من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومحمد الشرنوبي، وتامر هاشم، ومن انتاج أحمد السبكي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

