حكيم يستعد لطرح أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة"

يشارك المطرب الشعبي حكيم، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشر حكيم، صورة ترويجية لأغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .



علق "حكيم"، على الصورة: "الصعيد يا دولة.. غداً علي القناة الرسمية لحكيم علي يوتيوب..خليك أول حد يسمع الأغنية"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



أغنية "الموضة السنة دي"



حيث حققت أغنية" الموضة السنة دي" للفنان حكيم مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ٤ أيام من طرح الكليب.





فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .



أغنية "الراجل الصح"



أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .



يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .

