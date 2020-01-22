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حكيم يستعد لطرح أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة"

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:22 م
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حكيم
حكيم
رباب مصطفي
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يشارك المطرب الشعبي حكيم، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشر حكيم، صورة ترويجية لأغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .

علق "حكيم"، على الصورة: "الصعيد يا دولة.. غداً علي القناة الرسمية لحكيم علي يوتيوب..خليك أول حد يسمع الأغنية"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

أغنية "الموضة السنة دي"

حيث حققت أغنية" الموضة السنة دي" للفنان حكيم مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ٤ أيام من طرح الكليب.


فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .

أغنية "الراجل الصح"

أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .

يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
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