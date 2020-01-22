لطيفة تغني "أخبروني" لنزار قباني والموسيقار طلال

أثبتت النجمة لطيفة إنها حالة مميزة في الوسط الفني ، قادرة باختياراتها الذكية وجمالها وأدائها أن تقدم الفن المميز، وجديدها هذه المرة أغنية "أخبروني".





الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر.





حيث أطلت لطيفة على جمهورها بفيديو كليب للعمل شكّل حالة فريدة بجماليته ، والإحساس العالي الذي نقلته الصورة واللمسات الفنية العالمية للمخرج المبدع وليد ناصيف الذي حاكى بتنفيذه لهذا العمل أهم الكليبات العالمية إن من حيث جودة التصوير أو جمالية المشاهد وبساطتها ، كما تشكل الأغنية في مضمونها حاله فريدة تضعها في خانة العمل المتكامل .

أغنية "أخبروني" تحمل رؤية فنية مليئة بالمواصفات الموسيقية البديعة ، وتراهن لطيفة عليها ، من خلال خلطة سحرية ، تحمل الكثير من التحديات الموسيقية المتجددة .