تامر عاشور يواصل نجاحاته بالسعودية ونفاذ تذاكر حفله يوم الجمعة في جده

يواصل النجم تامر عاشور، تحقيق المزيد من حفلاته الناجحة بالمملكة العربية السعودية؛ فعقب تألقه بحفليه ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية نفذت تذاكر حفله الثالث الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ٢٤ يناير الجاري بمدينة جدة.

نجاحات عاشور وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق اعلي نسب المشاهدة والاستماع علي مواقع التواصل الإجتماعي.

كما يشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة المطريين رامي صبري وعائض.