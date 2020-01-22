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تردد قناة الزمالك Zamalek channel| الآن استقبل تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة 2020 على النايل سات وموعد إنطلاقها اليوم Today

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:58 م
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تردد قناة الزمالك Zamalek channel
تردد قناة الزمالك Zamalek channel
أحمد عصام
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يستعد عشاق نادي الزمالك لاستقبال قناة النادي الجديدة والذي ينتظرها الجمهور منذ سنوات طويلة، حيث أعلن المسئولين في القلعة البيضاء عن انطلاق البث الحي المباشر للقناة بعد ساعات قليلة من الآن عبر قمر النايل سات.

وحرص مسئولو نادي الزمالك على نشر تردد القناة للجميع قبل انطلاقها من أجل الاستعداد لمشاهدة جميع البرامج الخاصة على القناة، وسوف تهتم القناة بجميع الالعاب والقضايا الخاصة بالمارد الأبيض.

وسيكون هناك عدة برامج يومية واسبوعية على القناة، وكان قد أعلن مرتضى منصور رئيس النادي على وجود برنامج خاص به ويسمى "سهرة مع المستشار" وسيذاع لمدة 4 ايام على مستوى الاسبوع، وسيكون في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" طريقة استقبال تردد قناة نادي الزمالك الجديدة من أجل مشاهدة عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي القناة الجديدة للقلعة البيضاء، ويأتي تردد القناة كالتالي :-

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 94411 افقي H

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 3/4

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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