مطالب لمحافظ المنوفية بتوفير نقطة شرطة بمدينة السادات

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء مجدي يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية والمهندس سامح الملاح العضو المنتدب للشركة والعميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات والوفد المرافق لهم بمكتبه بالديوان العام بحضور مدير عام الإدارة العامة للبناء وتنمية القرية، وذلك لبحث سبل أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات استعدادًا لإفتتاحها وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.



وطالب الوفد المحافظ بضرورة توفير نقطة تأمين شرطية بجوار المنطقة وكذا رفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية للمنطقة هذا وقد وعدهم المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية تحقيقا للصالح العام.



ومن جانبه أفاد العضو المنتدب للشركة بأن المنطقة التكنولوجية بالسادات تقام على مساحة 50 فدان وتضم العديد من الأنشطة المختلفة في مجال الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات ومعامل للتطوير والتميز، كما تضم مراكز لتقديم خدمات التعليم وبناء القدرات ومراكز لخدمة المواطنين، مؤكدًا بأن المنطقة ستعمل علي توفير 6 آلاف فرصة عمل للشباب وسيتم عمل تدريب مناسب للشباب في مختلف المجالات.



من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمنطقة التكنولوجيا بالسادات، مشيرًا إلى أن المنطقة ستساهم في تشجيع المناخ الملائم للاستثمار المحلي والعالمي في كافة المجالات بالمحافظة بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في كافة المجالات مما يساهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى المعيشة.