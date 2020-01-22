رشا بن معاوية: الجمهور في الشارع عرفني بسبب بخط الأيد

أبدت الفنانة رشا بن معاوية، سعادتها بردود الأفعال حول شخصيتها بمسلسل بخط الأيد والذي يعرض الأن عبر شاشة "dmc وقالت بأن هذا المسلسل هو سبب معرفة الناس بها في الشارع وأن الجمهور طوال الوقت يسألها عن التطور الذي سيكون في أحداث المسلسل.





وعن مشاركتها لبطل العمل أحمد رزق قالت بأنها سعيدة بهذه المشاركة وخاصة أنه يجسد شخصية مميزة خلال الأحداث وأضافت بأنها كانت تحلم بالعمل مع المخرجة شيرين عادل وتحقق بمشاركتها في العمل.





مسلسل "بخط الايد" هو بطولة أحمد رزق وسوسن بدر وإيمان العاصي وهو من تأليف هالة الزغندي واخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.