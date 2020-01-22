Advertisements
Advertisements
Advertisements

رشا بن معاوية: الجمهور في الشارع عرفني بسبب بخط الأيد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:17 م
Advertisements
رشا بن معاوية
رشا بن معاوية
الفجر الفني
Advertisements

أبدت الفنانة رشا بن معاوية، سعادتها بردود الأفعال حول شخصيتها  بمسلسل بخط الأيد والذي يعرض الأن عبر شاشة "dmc وقالت بأن هذا المسلسل هو سبب معرفة الناس بها في الشارع وأن الجمهور طوال الوقت يسألها عن التطور الذي سيكون في أحداث المسلسل.


وعن مشاركتها لبطل العمل أحمد رزق قالت بأنها سعيدة بهذه المشاركة وخاصة أنه يجسد شخصية مميزة خلال الأحداث وأضافت بأنها كانت تحلم بالعمل مع المخرجة شيرين عادل وتحقق بمشاركتها في العمل.


مسلسل "بخط الايد" هو بطولة أحمد رزق وسوسن بدر وإيمان العاصي وهو من تأليف هالة الزغندي واخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي مشاهير العرب مسلسلات جديدة مسلسل الزعيم افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

بشرى سارة لنادي ليفربول بشأن صفقته المنتظرة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 8 ساعات

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

يسرا اللوزي تنشر صورتها من كواليس لقائها في "أنا وبنتي"

تعرف على دور أحمد رزق في مسلسل "خط الإيد"

شاهد.. سوسن بدر وميرنا نور الدين من كواليس مسلسل "بخط الأيد"

شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد"

بكلمة وصورة.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد "بخط الإيد"

محمد الشرنوبي وجنات يغنيان تتر مسلسل "بخط اليد" لـ أحمد رزق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status