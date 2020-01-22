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وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، على توجيه رسالة للمغربى وليد أزارو مهاجم الفريق بعد إعارته لنادى الاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وقال وليد سليمان في رسالته لأزارو بعدما نشر صورتهما عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "بالتوفيق يا حبيبى، ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وترجعلنا قريب".

 

وكان نادى الاتفاق السعودى قد أعلن هو الأخر بشكل رسمى عن التعاقد مع المغربى وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.


وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي
وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي
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