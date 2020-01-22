Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
واصل أهالي اسنا لليوم الثاني على التوالي، أعمال تطهير مقابر المدينة، من أعمال السحر السفلية، بمعاونة عدد من شيوخ وعلماء الدين بالبلدة.

وبدأت حملة أعمال تطهير مقابر إسنا، التي تقع في منطقة جبلية، أمس الثلاثاء، حيث ضمت عدد من علماء الأزهر والأوقاف، والعشرات من أبناء إسنا.

وعثر الأهالي خلال يومين من أعمال الحملة المقرر استمرارها حتى الانتهاء منها تمامًا لكبر مساحتها، على نحو 150 عمل سفلي حتى الآن، حيث أشار حسن الجعفري أحد المشاركين في أعمال التطير، إلى أن الأعمال التي عثر عليها تتضمن أسحارًا لتفرقة الزوج والزوجة، والكراهية بين أفراد الأسرة، والموت، وشيق الرزق والفشل، وسحر لمنع الفتيات من الزواج.

وأوضحت لجنة التفتيش أن البحث عن أعمال السحر بالمقابر لا يتم بنبش القبور أو المساس بها، بل عن طريق حفر أسفل سور المقابر أثناء قراءة القرآن، حيث يتم اكتشاف أعمال السحر.
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقابر اسنا سحر سفلي الاقصر اخبار الاقصر

أخبار تهمك

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

بشرى سارة لنادي ليفربول بشأن صفقته المنتظرة

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 8 ساعات

وليد سليمان يوجه رسالة قوية لـ"أزارو" بعد إعارته للاتفاق السعودي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ ساعتين

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

تخفيف حبس متهمين بقضية "نبش القبور" إلى سنة

"عروسة طينية وقالب طوب".. العثور على أعمال سحر في مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

اكتشفوا مفاجأة.. العثور على 82 سحر سفلي بمقابر أرمنت (صور)

"ريش دجاج وطلاسم".. العثور على 25 سحر في مدافن القرنة بالأقصر (صور)

اكتشاف أعمال سحر وشعوذة خلال حملة لتطهير مقابر الشموت ببنها (صور)

ضبط أعمال سحر وشعوذة بمقابر التل الكبير في الإسماعيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

عاجل.. تعليق ناري من عواد بشأن الرحيل عن الزمالك

05:18 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

03:52 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status