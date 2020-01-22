العثور على 150 سحر سفلي بمقابر إسنا جنوب الأقصر (صور)

واصل أهالي اسنا لليوم الثاني على التوالي، أعمال تطهير مقابر المدينة، من أعمال السحر السفلية، بمعاونة عدد من شيوخ وعلماء الدين بالبلدة.



وبدأت حملة أعمال تطهير مقابر إسنا، التي تقع في منطقة جبلية، أمس الثلاثاء، حيث ضمت عدد من علماء الأزهر والأوقاف، والعشرات من أبناء إسنا.



وعثر الأهالي خلال يومين من أعمال الحملة المقرر استمرارها حتى الانتهاء منها تمامًا لكبر مساحتها، على نحو 150 عمل سفلي حتى الآن، حيث أشار حسن الجعفري أحد المشاركين في أعمال التطير، إلى أن الأعمال التي عثر عليها تتضمن أسحارًا لتفرقة الزوج والزوجة، والكراهية بين أفراد الأسرة، والموت، وشيق الرزق والفشل، وسحر لمنع الفتيات من الزواج.



وأوضحت لجنة التفتيش أن البحث عن أعمال السحر بالمقابر لا يتم بنبش القبور أو المساس بها، بل عن طريق حفر أسفل سور المقابر أثناء قراءة القرآن، حيث يتم اكتشاف أعمال السحر.

