تألق كارفخال أضاع على ريال مدريد 72 مليون يورو





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بشكل رسمي، رحيل الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا لصفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





واظطر اللاعب للبحث عن فرصة في ناد آخر، بعد خروجه من حسابات مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، والذي يفضل الثنائي داني كارفخال وناتشو فيرنانديز على اللاعب الباسكي في الرواق الأيمن الدفاعي.





وإنضم نجم ريال سوسيداد السابق لضحايا الإسباني الدولي داني كارفخال، حيث تضم القائمة ألفارو أربيلوا، والبرازيلي دانيلو والمغربي أشرف حكيمي.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، تقريراً يوضح تدعيمات ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن طوال السنوات الماضية، والتي لم يستطع إياها زحزحة كارفخال عن موقعة.





إنضم كارفخال للادي الملكي في صيف عام 2013 بعد إعارة ناجحة لباير ليفركوزن الألماني، وإستطاع بسهولة إفتكاك مركز الظهير الأيمن من المخضرم ألفارو أربيلوا، والذي إتجه للإعتزال بعد ذلك.





في صيف عام 2014، وقعت إدارة النادي الملكي مع لاعب بورتو البرتغالي دانيلو مقابل 32 مليون يوروبطلب من رافائيل بينيتيز، لكنه خسر موقعه بعد ذلك بمجئ زيدان الذي أعاد كارفخال لموقهة، ليذهب بعد فترة وجيزة لمانشستر سيتي.





قام زيدان بتصعيد اليافع المغربي أشرف حكيمي، لكنه خاض 17 مباراة فقط مع الفريق الأول النادي الملكي، ليذهب في إعارة لبوروسيا دورتموند في صيف عام 2018، تألق خلالها بشكل كبير، حيث تنتهي بنهاية الموسم الحالي.





في صيف عام 2018، قام ريال مدريد بإنتداب ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد مقابل 40 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من إفتكاك مكان أساسي خلال الفترة الماضية، ولعب فقط دور البديل لكارفخال، لتتم إعارته في يناير الجاري رسمياً، ليبلغ بذلك مجموع ما أنفقه الميرنجي لتدعم هذا المركز 72 مليون يورو.



