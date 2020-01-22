سامية عبدالحميد أمينًا عامًا لجامعة بنها



وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وما عرضه رئيس جامعة بنها بشأن تعيين سامية عبدالحميد أمينًا عامًا للجامعة.



من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد التهنئة لأمين عام الجامعة على صدور قرار مجلس الوزراء متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن صدور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الأستاذة سامية عبدالحميد محمود في وظيفة أمين عام جامعة بنها بالمستوى الوظيفي العالية.