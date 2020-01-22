برلماني: القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية

ثمن النائب عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مقترح الحكومة بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم بنسبة 33.3% من الخزانة العامة للعام المالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن الدستور نص على تخصيص نسبة 4% من الإنفاق الحكومي على التعليم.



وأضاف دوير، في تصريح خاص إلى الفجر، أن النهوض بالمنظومة التعليمية هو الأساس في بناء الإنسان، لذلك فالقيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مستوى أفضل.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن النسبة المخصصة للتعليم ستسهم في تطوير التعليم واستكمال خطة الدولة لبناء الفصول وخفض الكثافات الطلابية في المدارس، مؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية في مقدمة اهتمامات الحكومة.