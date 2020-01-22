بشرى سارة لنادي ليفربول بشأن صفقته المنتظرة





يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتلقي نبأ سار بشأن واحد من الصفقات القوية التي يريد النادي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات.





ليفربول يستهدف ضم فيرنر





وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يريد التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





كما أشارت التقارير إلى أن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول تفاوض مع فيرنر بالفعل لينضم للفريق في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم.





صراع قوي على فيرنر واللاعب يختار ليفربول





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك صراع قوي بين العديد من الأندية أوروبا لضم تيمو فيرنر أبرزهم نادي ريال مدريد ونادي برشلونة وبالتالي مهمة ليفربول في ضم اللاعب لن تكون سهلة.





ولكن كشفت الصحيفة أن فيرنر يريد الانضمام إلى نادي ليفربول في حالة رحيله بالفعل عن نادي لايبزيج الصيف القادم.





وحسب ما نشرته الصحيفة فإن نادي لايبزيج يرفض رحيل فيرنر نهائيا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكنهم سيوافقون في الصيف في حالة وصول عرض مناسب له.





مشاركات تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج هذا الموسم





وقد شارك تيمو فيرنر في 26 مباراة حتى الآن مع نادي لايبزيج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 25 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.



