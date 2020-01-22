رئيس الوزراء في جناح الأوقاف بمعرض الكتاب



وقال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنه سيتم عمل خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وصرف المصحف المجود (60 شريطًا) مسجلًا لكبار القراء لكل من يشتري بــ150 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ وكذلك صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ، كما سيتم خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية ومجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاد الكمية.

تفقد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمعرض الكتاب وتفقد أحدث إصداراته.وكشف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن عدد من المفاجآت والتي منها موسوعة الخطب العصرية سبعة أجزاء بسعر 100 جنيه فقط، وكذلك شنطة الإمام عشرون كتابًا عصريًّا 100 جنيه فقط، وأيضا شنطة إصدارات المجلس عشرون كتابًا 50 جنيها فقط.