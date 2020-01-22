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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:27 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 22/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصين تؤكد إصابة 473 حالة بفيروس كورونا الجديد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أوردت صحيفة الشعب اليومية، اليوم الأربعاء، أن الصين أكدت إصابة 473 حالة بفيروس كورونا جديد، وقالت إن عدد القتلى ظل تسعة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || المجلس الرئاسي الليبي يرفض حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
رفض المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت مصادر لبنانية، أن الحكومة الجديدة اجتمعت للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، وفقًا لقناة العربية.

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الكلمات المفتاحية

لبنان فيروس كورونا الجديد المجلس الرئاسي الليبي الحكومة اللبنانية الجزائر

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