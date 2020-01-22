الكنيسة عن استشهاد كاهن نيجيري على يد داعش: أفعالهم لن ترهبنا





وقال حليم، فى تصريح إلى الفجر: "العنف ضد الله والإنسانية، لأن الله محبة، وخلق الإنسان للحياة والحب والمودة والرحمة".



وشدد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن مثل هذه الأفعال لن ترهب المسيحيين، مؤكدًا أنه كلما زاد الاستشهاد زاد التمسك بالإيمان أكثر وأكثر، ولذلك كان الاستشهاد من أسرار بقاء الكنيسة حتى اليوم، والشهداء هنيئا لهم إكليل الشهادة وفردوس النعيم في المكان الذي لا يوجد فيه حزن ولا ألم ولا تعب.





أدان القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حادث استهداف كاهن نيجيرى على يد تنظيم داعش الإرهابي.