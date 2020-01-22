نفاذ تذاكر حفل كارول سماحة قبل يومين من الحفل





نفذت تذاكر حفل الفنانة كارول سماحة، وذلك قبل الحفل بيومين، حسبما أظهر موقع "تيكيت مارشيه" منفذ بيع تذاكر الحفل.

وتحيى المطربة كارول سماحة حفلها الغنائى داخل إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر يوم 24 يناير، ومن المقرر أن تغنى كارول مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتى اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائى والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية، وكانت قد طرحت مؤخرا كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.